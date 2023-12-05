Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

Нормативная стоимость одного эксперточаса в государственных специализированных учреждениях судебной экспертизы составит не 143 гривны, а 378,64 грн.

Так, опубликовано постановление Правительства №1259, принятое 1 декабря.

Ним внесены изменения в п. 12 Инструкции о порядке и размерах компенсации (возмещения) расходов и выплаты вознаграждения лицам, вызываемым в органы досудебного расследования, прокуратуру, суд или органы, в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях, и выплаты государственным специализированным учреждениям судебной экспертизы по выполнению их работниками функций экспертов и специалистов.

А именно, увеличена нормативная стоимость одного эксперточаса для обеспечения его соответствия фактическим затратам на проведение экспертизы государственными специализированными учреждениями судебных экспертиз и повышению эффективности деятельности таких учреждений.

Напомним, сама Инструкция была утверждена постановлением Правительства еще в 1996 году.

Следовательно, стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда, будет определяться в соответствии с нормативной стоимостью одного эксперта в государственных специализированных учреждениях судебной экспертизы, что будет составлять 378,64 грн, и с учетом фактически потраченного времени на проведение судебной экспертизы.

В случае проведения биологической экспертизы к размеру стоимости проведения экспертиз прилагается стоимость фактически израсходованных материалов (кроме канцелярских товаров) и реактивов, которая определяется отдельной калькуляцией.

Автор: Наталья Мамченко

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