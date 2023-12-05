В мобильном приложении «Моя налоговая» появились новые сервисы

В ГНС сообщили о новых сервисах в мобильном приложении.

В Государственной налоговой службе Украины сообщили о новых сервисах в мобильном приложении «Моя налоговая».

Пользователи имеют возможность:

- подать Учетную карточку физического лица – налогоплательщика. Форма №1ДР (Раздел «Услуги»);

- подать заявление о внесении изменений в ГРФЛ. Форма №5ДР (Раздел «Услуги»);

- подать заявление о включении в Реестр волонтеров (Раздел «Услуги»);

- уплатить денежные обязательства с использованием одной из платежных систем (вкладка «Просмотреть информацию о состоянии расчетов» Раздела «Услуги», вкладка «Мои ППР» раздела «Мои данные»);

- получить информацию из Реестра неприбыльных учреждений и организаций (Раздел «Реестры»).

Напомним, Государственная налоговая служба запустила мобильное приложение «Моя налоговая» для пользователей. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

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