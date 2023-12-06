Укрзалізниця на зимові свята запустить спеціальні потяги до Карпат

Вже доступні квитки на нові рейси поїздів Укрзалізниці до гірських районів України.

Джерело фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» повідомила про запуск спеціальних маршрутів до гірських районів України з нагоди настання різдвяно-новорічних свят.

Зараз вже можна придбати квитки на новий поїзд під номером 194/193, який прямує з Кривого Рогу до Ясіні. Цей поїзд у новому розкладі забезпечує зручні зв'язки між Криворіжжям та гірськими станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня.

Поїзд №194/193 буде відправлятися з Кривого Рогу з 17 грудня через день о 11:02 та прибуватиме до Ясіні о 10:06. У зворотному напрямку, з Ясіні, він відправиться з 18 грудня о 13:28 і прибуде в Кривий Ріг о 10:34.

Також вже доступні квитки на інші нові поїзди: №143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк — Рахів.

Поїзд №143/144 - 142/141, що курсує з Сум та Чернігова до Івано-Франківська, відправиться з Сум 11 грудня о 19:01, з Чернігова — о 21:18, і прибуде до Івано-Франківська о 13:20. У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд відправиться з 12 грудня о 14:44 і прибуде до Чернігова о 7:26, до Сум - о 9:56.

Поїзд №365/366 Рахів - Луцьк відправиться з Рахова 20 грудня о 19:37 і прибуде до Луцька о 11:30. У зворотному напрямку, з Луцька, він відправиться з 21 грудня о 17:45 і прибуде до Рахова о 8:55.

Всі квитки вже доступні для придбання в додатку «Укрзалізниці», на офіційному веб-сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

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