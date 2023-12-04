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Может ли руководитель организации делегировать право вносить данные в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи другому лицу

10:55, 4 декабря 2023
В общей сложности руководитель организации может делегировать это право пяти лицам.
Может ли руководитель организации делегировать право вносить данные в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи другому лицу
Изображение: freepik.com
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В Министерстве социальной политики Украины разъяснили некоторые вопросы относительно работы в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи.

В частности, гражданам объяснили, обязательно ли руководителю организации, ввозящей благотворительную помощь, каждый раз при формировании электронной декларации лично вносить данные и подписывать документы в системе и может ли он делегировать эти полномочия.

«Руководитель делает первый шаг, регистрируя организацию в Реестре получателей гуманитарной помощи.

С этой целью он заходит в систему по КЭП, выданному на юридическое лицо, данные о котором указаны в ЕГР с правами подписи. Затем вносит необходимую информацию об организации и получает доступ к собственному электронному кабинету.

После этого он может делегировать право вносить данные и подписывать документы другим лицам, которых на это уполномочит», - пояснили в Минсоцполитики.

Чтобы получить это право человеку достаточно зайти в систему по КЭП юридического или физического лица, затем:

  • выбрать в меню «Кабинет запроса полномочий»
  • в Кабинете – завести данные о себе, как представителя получателя, внести данные об организации (или загрузить из ЕГР), загрузить документы (свидетельство об аккредитации, учредительный документ, выписку из Единого государственного реестра)
  • подать запрос на подтверждение прав

Руководитель в своем кабинете в меню выбирает опцию «подтверждение полномочий» и подтверждает запрос.

После этого уполномоченное лицо может вносить данные и работать в системе.

В то же время в Минсоцполитики обращают внимание, что в дальнейшей работе уполномоченному лицу необходимо будет использовать тот КЭП (юрлица или физлица), по которому он впервые заходил в систему и получил право на подпись и введение данных по этому ключу.

В общей сложности руководитель организации может делегировать это право пяти лицам. В случае необходимости – полномочия можно отозвать.

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