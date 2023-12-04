Биткоин резко подорожал: стоимость криптовалюты перевалила за $40 000

Цена в 41 000 долларов является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin превысила $41 тысячу. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Цена в 41 000 долларов является самым высоким показателем с апреля 2022 года. Текущая стоимость биткоина выросла более чем на 145% с начала года.

Биткоин растет на фоне ожиданий одобрения биржевого биткоин-фонда и снижения учетной ставки в США.

«Мы увидим, продержится ли он в течение дня, но биткойн любит прорыв больших психологических уровней, поэтому это снова возбуждает биткойн-багов и придает импульсу», – сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.

Так, за год биткойн вырос более чем вдвое, поскольку вышел из затишья наступившей после скандалов так называемой «криптовалютной зимы», включая крах биржи FTX в прошлом году.

Рискованные инвестиции и другие активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото, также сильно выросли за последние несколько недель.

Эфир, монета, связанная с сетью блокчейн Ethereum, также достигла в воскресенье 1-1/2 годового максимума, достигнув 2218 долларов и стабилизировавшись на уровне 2197 долларов в Азии в понедельник.

И биткойн, и эфир остаются значительно ниже своих рекордных максимумов 2021 года, превышающих 60 тысяч долларов и 4 тысячи долларов соответственно.

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