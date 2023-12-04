Стало известно, какое оружие лучше сбивает вражеские дроны

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов.

Фото: slovoidilo

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для сбивания вражеских "шахедов" лучше всего подходит ЗРК Gepard. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Он отметил, что оккупанты наносят удар большим количеством дронов, у каждого всегда есть своя цель. Все они были направлены на некий военный, инфраструктурный, стратегический объект. По его словам, не исключением была массированная атака дронов на Киев 25 ноября.

"Таких объектов в Киеве, которые бы они хотели поразить, полно. Во-вторых, они заставили нас для отражения этого удара потратить определенный запас зенитных управляемых ракет. Это уже вторая, побочная цель - истощение нашей ПВО", - сказал Игнат.

Он рассказал, что 40% сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.

"Но для остальных пришлось применять мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому нужно наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лучше всего в этом себя показывает Gepard - это по соотношению затрат и эффективности. Но и у него есть ограниченный радиус действия - 4,5 километра для сбития наземными снарядами", - объяснил Игнат.

По словам спикера, наша страна нуждается в большей ЗРК Gepard и их аналогах.

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