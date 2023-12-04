В Верховном Суде введено новое голосовое меню информационного центра

В меню есть возможность соединения с работниками Верховного Суда, которые помогут узнать о рассмотрении судебного дела, реализовать право на ознакомление с его материалами и т.д.

Верховный Суд сообщает о введении нового голосового меню информационного центра.

"Граждане, позвонив на единый номер телефона информационного центра Верховного Суда (044) 591-10-00, могут попасть в новое голосовое меню (IVR), с помощью которого можно получить информацию об адресах Верховного Суда, оплате судебного сбора, ознакомлении с материалами дела, подаче документов в суд и др.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в меню есть возможность соединения с работниками Верховного Суда, которые помогут узнать о рассмотрении судебного дела, реализовать право на ознакомление с его материалами и тому подобное.

В голосовое меню можно попасть, позвонив в Единый контакт-центр судебной власти Украины с официального вебсайта Верховного Суда (меню «Онлайн-помощь») или по номеру (044) 207-35-46.

В ВС обратили внимание, что для использования сервиса со стационарного телефона он должен быть переведен в тоновый режим.

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