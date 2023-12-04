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  1. Общество

В Украине начинается Всеукраинская неделя права: что еще отмечают 4 декабря

09:42, 4 декабря 2023
Также 4 декабря празднуют Международный день банков и Всемирный день охраны дикой природы.
В Украине начинается Всеукраинская неделя права: что еще отмечают 4 декабря
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В понедельник, 4 декабря, отмечается ряд праздников. Так, сегодня празднуют Международный день банков. Праздник был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.

Праздник отмечает особый вклад мировых банков в улучшение условий жизни и доходов различных национальных сообществ.

Также 4 декабря в Украине начинается Всеукраинская неделя права. Проходит с 2008 года в неделю первого зимнего месяца. Именно в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948 год). Главная цель праздника заключается в повышении уровня осведомленности граждан о своих правах, воспитании должного отношения к правам других людей.

Кроме того, 4 декабря празднуют Всемирный день охраны дикой природы. Очень важно сохранять дикую природу, которая из-за деятельности человека в последние годы находится в неблагоприятной среде.

Также 4 декабря – Международный день гепарда. Праздник был создан для привлечения людей к проблемам, с которыми сталкиваются гепарды сегодня. Ввел событие Фонд сохранения гепардов.

Верующие чтят память великомученицы Варвары.

Памятные даты:

  • 771 год — после смерти брата 27-летний Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства;
  • 1563 год — завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;
  • 1581 год — в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;
  • 1638 год — после поражения казацкого восстания под предводительством Я. Остряницы и Д. Гуни казацкий совет принимает в урочище Маслив Став "Ординации Войска Запорожского реестрового";
  • 1674 год — французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);
  • 1735 год — здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
  • 1791 год – выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;
  • 1808 год — Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;
  • 1918 год — президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;
  • 1938 год — в Хусте проходит I съезд "Карпатской Сечи", военизированной организации, созданной на Закарпатье членами ОУН;
  • 1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;
  • 1979 год — открывают станцию Киевского метрополитена "Лесная";
  • 1987 год — возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;
  • 1989 год — Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;
  • 1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;
  • 1992 год — IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;
  • 1995 год — компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета;
  • 1996 год – с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder;
  • 1997 год — в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;
  • 2007 год – председателем Верховной Рады Украины избирают Арсения Яценюка.

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