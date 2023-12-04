В Украине начинается Всеукраинская неделя права: что еще отмечают 4 декабря

Также 4 декабря празднуют Международный день банков и Всемирный день охраны дикой природы.

В понедельник, 4 декабря, отмечается ряд праздников. Так, сегодня празднуют Международный день банков. Праздник был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.

Праздник отмечает особый вклад мировых банков в улучшение условий жизни и доходов различных национальных сообществ.

Также 4 декабря в Украине начинается Всеукраинская неделя права. Проходит с 2008 года в неделю первого зимнего месяца. Именно в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948 год). Главная цель праздника заключается в повышении уровня осведомленности граждан о своих правах, воспитании должного отношения к правам других людей.

Кроме того, 4 декабря празднуют Всемирный день охраны дикой природы. Очень важно сохранять дикую природу, которая из-за деятельности человека в последние годы находится в неблагоприятной среде.

Также 4 декабря – Международный день гепарда. Праздник был создан для привлечения людей к проблемам, с которыми сталкиваются гепарды сегодня. Ввел событие Фонд сохранения гепардов.

Верующие чтят память великомученицы Варвары.

Памятные даты:

771 год — после смерти брата 27-летний Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства;

1563 год — завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;

1581 год — в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;

1638 год — после поражения казацкого восстания под предводительством Я. Остряницы и Д. Гуни казацкий совет принимает в урочище Маслив Став "Ординации Войска Запорожского реестрового";

1674 год — французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);

1735 год — здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;

1791 год – выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;

1808 год — Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;

1918 год — президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;

1938 год — в Хусте проходит I съезд "Карпатской Сечи", военизированной организации, созданной на Закарпатье членами ОУН;

1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;

1979 год — открывают станцию Киевского метрополитена "Лесная";

1987 год — возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;

1989 год — Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;

1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;

1992 год — IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;

1995 год — компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета;

1996 год – с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder;

1997 год — в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;

2007 год – председателем Верховной Рады Украины избирают Арсения Яценюка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.