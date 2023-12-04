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  1. В Украине

Следует ли сообщать налоговую об отсутствии объекта налогообложения рентой: разъяснение

09:10, 4 декабря 2023
Налоговым кодексом не предусмотрено предоставление в контролирующий орган налогоплательщиком рентной платы заявления об отсутствии объекта налогообложения в отчетном периоде.
Следует ли сообщать налоговую об отсутствии объекта налогообложения рентой: разъяснение
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Налоговая служба в Черкасской области рассказывает, нужно ли сообщать ГНС об отсутствии объекта налогообложения рентой.

Так, согласно пп. 252.1.1 НКУ плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели, получившие право пользования объектом (участком) недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых, в частности во время геологического изучения (или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах указанных в таких специальных разрешениях объектах (участках) недр.

Плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, которые в соответствии с законодательством относятся к фермерским хозяйствам, осуществляющим хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное водопользование.

Форма налоговой декларации по рентной плате (Декларация) утверждена приказом Минфина от 17.08.2015 №719 (в редакции приказа Минфина от 07.11.2016 №927) с изменениями и дополнениями.

Расчет по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых осуществляется в приложении 1 к Декларации (Приложение 1).

Декларация в части рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых подается по местонахождению участка недр, из которого извлечены полезные ископаемые, в случае размещения такого участка недр в пределах территории Украины.

Таким образом, для субъекта хозяйствования наличие специального разрешения или разрешения на специальное водопользование определяет обязанность такого субъекта подавать в контролирующий орган по основному или неосновному месту учета Декларации вместе с Приложением 1 (в части рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых), в том числе при отсутствии объекта налогообложения в некоторых отчетных (налоговых) периодах.

При этом нормами НКУ не предусмотрено представление в контролирующий орган налогоплательщиком рентной платы заявления об отсутствии объекта налогообложения (в т. ч. рентной платой за пользование недрами для добычи полезных ископаемых) в отчетном периоде.

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