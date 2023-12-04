Над Украиной сбили 18 «шахедов» и одну ракету Х-59

рф запустила 23 ударные дроны из мыса Чауда.

В ночь на 4 декабря рф запустила по Украине 23 шахеда и одну управляемую ракету Х-59. Силы ПВО уничтожили 18 дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что атака шахедами производилась с мыса Чауда (оккупированный Крым), а управляемой авиационной ракетой - с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Противовоздушная оборона работала в не менее 9 областях Украины.

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