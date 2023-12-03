В пяти регионах Украины вызвать экстренные службы можно по единому номеру 112

Вызов экстренных служб по единому номеру стал доступен во Львовской, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях.

В пяти регионах Украины начала работу служба 112. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Вызов экстренных служб по единому номеру стал доступен во Львовской, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях.

Клименко отметил, что введение единого номера 112 позволит значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усилит коммуникацию между подразделениями.

«Операторы Службы, работающие во Львове, владеют английским, польским, чешским и турецким языками», - пояснил Клименко.

Министр добавил, что уже в следующем году Украина планирует запустить службу 112 в Днепре и Одессе.

«И вызвать спасателей, полицейских, медиков или работников газовой службы по единому номеру можно будет из любого региона Украины», – отметил глава МВД.

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