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Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Чиновникам, які працюють з міжнародними донорами, будуть доплачувати до половини зарплати за таку співпрацю

Пропонується доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - депутати від «Слуги народу» внесли законопроект.

Правила визначення юрисдикції регламентуються виключно базовими процесуальними кодексами – ГПК, ЦПК і КАСУ, а не Кодексом з процедур банкрутства чи Податковим кодексом, — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду визначила юрисдикцію спорів, стороною в яких є платник податків щодо якого порушено справу про банкрутство.

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Вища рада правосуддя у липні раптово вирішила змінити свою ж позицію та дозволила обмежувати доступ до Реєстру судових рішень на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Верховний Суд визнав це рішення ВРП протиправним.

«Покарання вимагає не тільки знання законів, але й розуму, і совісті», - суддя визначив санкцію за перевезення громадянкою 40 тисяч євро через митницю на підставі підроблених документів

Громадянка була ФОП в Україні і мала відповідний дохід, однак, за її словами, довірилася юристам, які оформили за неї сфальсифіковані документи, - суддя визначив, чи слід стягувати з неї всі 40 тисяч євро, як того вимагала митниця.

  1. В Україні

У п’яти регіонах України викликати екстрені служби можна за єдиним номером 112

21:20, 3 грудня 2023
Виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.
У п’яти регіонах України викликати екстрені служби можна за єдиним номером 112
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У п'яти регіонах України почала роботу служба 112. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.

Клименко зазначив, що запровадження єдиного номера 112 дозволить значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилить комунікацію між підрозділами.

«Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами», - пояснив Клименко.

Міністр додав, що вже наступного року Україна планує запустити службу 112 у Дніпрі та Одесі.

«І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України», - зазначив очільник МВС.

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