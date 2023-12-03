У п’яти регіонах України викликати екстрені служби можна за єдиним номером 112

Виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.

У п'яти регіонах України почала роботу служба 112. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.

Клименко зазначив, що запровадження єдиного номера 112 дозволить значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилить комунікацію між підрозділами.

«Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами», - пояснив Клименко.

Міністр додав, що вже наступного року Україна планує запустити службу 112 у Дніпрі та Одесі.

«І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України», - зазначив очільник МВС.

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