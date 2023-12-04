Участники боевых действий и их родные могут получить скидку на коммунальные услуги: что нужно знать

Для участников боевых действий (УБД) предусмотрен ряд льгот, которые распространяются и на членов их семей.

Фото: armyinform.com.ua

Участники боевых действий имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг, которые распространяются и на членов их семей. Об этом напоминает издание «На пенсии».

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, семья – это проживающие вместе, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности. К членам семьи УБД относятся:

родители, признанные нетрудоспособными;

супруги;

дети до 18 лет;

дети, имеющие статус инвалидности с детства I и II группы или инвалидность I группы;

люди, которые находились на попечении или попечительстве и проживают вместе с УБД.

Члены семьи могут получить скидку на коммунальные услуги:

участника боевых действий – 75%,

УБД с инвалидностью – 100%.

Кроме того, согласно закону №2011-12 «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», члены семей действующих военнослужащих могут получить следующие льготы:

отдых детей в детских оздоровительных лагерях;

переход на бюджетную форму обучения при получении образования по дневной форме обучения;

право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;

первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства;

социальную стипендию в отсутствие академической задолженности.

Подать документы на оформление льготы можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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