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  1. Общество

Участники боевых действий и их родные могут получить скидку на коммунальные услуги: что нужно знать

08:29, 4 декабря 2023
Для участников боевых действий (УБД) предусмотрен ряд льгот, которые распространяются и на членов их семей.
Участники боевых действий и их родные могут получить скидку на коммунальные услуги: что нужно знать
Фото: armyinform.com.ua
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Участники боевых действий имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг, которые распространяются и на членов их семей. Об этом напоминает издание «На пенсии».

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, семья – это проживающие вместе, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности. К членам семьи УБД относятся:

  • родители, признанные нетрудоспособными;
  • супруги;
  • дети до 18 лет;
  • дети, имеющие статус инвалидности с детства I и II группы или инвалидность I группы;
  • люди, которые находились на попечении или попечительстве и проживают вместе с УБД.

Члены семьи могут получить скидку на коммунальные услуги:

  • участника боевых действий – 75%,
  • УБД с инвалидностью – 100%.

Кроме того, согласно закону №2011-12 «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», члены семей действующих военнослужащих могут получить следующие льготы:

  • отдых детей в детских оздоровительных лагерях;
  • переход на бюджетную форму обучения при получении образования по дневной форме обучения;
  • право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;
  • первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства;
  • социальную стипендию в отсутствие академической задолженности.

Подать документы на оформление льготы можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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