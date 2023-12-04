Участники боевых действий и их родные могут получить скидку на коммунальные услуги: что нужно знать

Участники боевых действий имеют право на льготы на оплату коммунальных услуг, которые распространяются и на членов их семей. Об этом напоминает издание «На пенсии».
Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, семья – это проживающие вместе, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности. К членам семьи УБД относятся:
- родители, признанные нетрудоспособными;
- супруги;
- дети до 18 лет;
- дети, имеющие статус инвалидности с детства I и II группы или инвалидность I группы;
- люди, которые находились на попечении или попечительстве и проживают вместе с УБД.
Члены семьи могут получить скидку на коммунальные услуги:
- участника боевых действий – 75%,
- УБД с инвалидностью – 100%.
Кроме того, согласно закону №2011-12 «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», члены семей действующих военнослужащих могут получить следующие льготы:
- отдых детей в детских оздоровительных лагерях;
- переход на бюджетную форму обучения при получении образования по дневной форме обучения;
- право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;
- первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства;
- социальную стипендию в отсутствие академической задолженности.
Подать документы на оформление льготы можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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