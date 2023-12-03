В Красном море атаковали военный корабль США и несколько коммерческих судов: что известно в настоящее время

Потенциально это нападение может означать серьезную эскалацию в серии морских атак на Ближнем Востоке.

В Красном море атаковали военный корабль США и несколько коммерческих судов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов.

Впоследствии йеменские повстанцы Хути заявили о нападении на два корабля, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Однако они не признали, что атаковали судно ВМС США.

Потенциально это нападение может означать серьезную эскалацию в серии морских атак на Ближнем Востоке, связанных с войной между Израилем и ХАМАСом.

«Мы знаем о сообщениях, касающихся нападений на корабль ВМС США Carney и коммерческие суда в Красном море, и будем предоставлять информацию по мере ее поступления», - заявили в Пентагоне.

Позже представитель министерства отметил, что ущерб и жертв в результате атаки на эсминец не зафиксирован.

Ранее мы писали, что йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.