У Червоному морі атакували військовий корабель США та кілька комерційних суден: що відомо на цей час

Потенційно цей напад може означати серйозну ескалацію в серії морських атак на Близькому Сході.

У Червоному морі атакували військовий корабель США і кілька комерційних суден. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Міноборони Сполучених Штатів.

Згодом єменські повстанці Хуті заявили про напад на два кораблі, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем. Однак вони не визнали, що атакували судно ВМС США.

Потенційно цей напад може означати серйозну ескалацію в серії морських атак на Близькому Сході, пов'язаних із війною між Ізраїлем і ХАМАСом.

«Ми знаємо про повідомлення, що стосуються нападів на корабель ВМС США Carney і комерційні судна в Червоному морі, і будемо надавати інформацію в міру її надходження», - заявили в Пентагоні.

Пізніше представник міністерства зазначив, що збитків та жертв внаслідок атаки на есмінець не зафіксовано.

Раніше ми писали, що єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі.

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