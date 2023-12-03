Якщо не зупинити Путіна, то «він повернеться за добавкою», — МЗС Великої Британії

Очільник МЗС Девід Кемерон попередив, що немає сенсу сподіватися на те, що світ стане таким, як раніше.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, якщо не зупинити Путіна в Україні, то «він повернеться за добавкою». Про це повідомляє видання The Sun.

За словами Кемерона, Британія має зрозуміти, «як змінився світ».

«Сили, що формують його – палія війни у кремлі (Путіна - ред.) – агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан», – заявив він.

Очільник МЗС додав, що «надія – це не політика».

«Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя», – сказав Кемерон.

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