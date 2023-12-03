Если не остановить Путина, то «он вернется за добавкой», — МИД Великобритании

Глава МИД Дэвид Кэмерон предупредил, что нет смысла надеяться на то, что мир станет таким, как раньше.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, если не остановить Путина в Украине, то «он вернется за добавкой». Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Кэмерон, Британия должна понять, «как изменился мир».

«Формующие его силы – поджигателя войны в кремле (Путина - ред.) – более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий головы молодежи, – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние», – заявил он.

Глава МИД добавил, что «надежда – это не политика».

«Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни», – сказал Кэмерон.

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