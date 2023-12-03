Если не остановить Путина, то «он вернется за добавкой», — МИД Великобритании

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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. В мире

Если не остановить Путина, то «он вернется за добавкой», — МИД Великобритании

20:59, 3 декабря 2023
Глава МИД Дэвид Кэмерон предупредил, что нет смысла надеяться на то, что мир станет таким, как раньше.
Если не остановить Путина, то «он вернется за добавкой», — МИД Великобритании
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, если не остановить Путина в Украине, то «он вернется за добавкой». Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Кэмерон, Британия должна понять, «как изменился мир».

«Формующие его силы – поджигателя войны в кремле (Путина - ред.) – более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий головы молодежи, – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние», – заявил он.

Глава МИД добавил, что «надежда – это не политика».

«Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни», – сказал Кэмерон.

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