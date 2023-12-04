Могут ли родители забрать ребенка из школы во время воздушной тревоги: ответили в Минобразования

Родители могут дождаться вместе с ребенком отбоя и потом вместе уйти домой.

Фото: rbc.ua

Во время воздушной тревоги все ученики должны находиться в укрытиях и до отбоя. Прежде такого правила нужно соблюдать для безопасности. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в интервью «Громадському радіо».

По его словам, забирать детей из школы во время воздушной тревоги неправильно, поскольку это может привести к различным негативным последствиям. Родители могут дождаться вместе с ребенком отбоя и потом вместе уйти домой.

«Ответственность за детей во время пребывания в школе лежит на руководстве учебного заведения. Поэтому фактически школьников нельзя отпускать, ведь потом могут быть разные негативные последствия», – сообщил чиновник.

Также представитель МОН дал рекомендации по соблюдению определенных правил безопасности школьникам и их родителям.

В частности, если воздушная тревога застала в пути в школу, независимо от того вместе с родителями ученики направляются в школу, все должны пройти в ближайшее к себе или школьное укрытие. Не пустить родителей администрация не имеет права. Так же пройти в укрытие должны те дети, которые пришли позже.

Чиновник также отметил, что больше всего бомбоубежищами обустроены учебные заведения. На организацию укрытий по всей территории Украины было выделено 1,5 млрд. грн. Именно поэтому в местных областных военных администрациях и принимаются решения о пребывании в таких укрытиях не только учеников и работников заведения, но и других гражданских.

За обеспечение всем необходимым в укрытии несет ответственность непосредственно администрация школы и учредитель. Обязательно должна быть еда, вода, лекарства и огнетушитель. По желанию родители также могут приобщаться к обустройству укрытий в школе, но это не их обязанность.

Более 80% школ уже имеют укрытия, в других – ведутся работы. Только после того, как они будут оборудованы должным образом, ими можно будет пользоваться. Однако предварительно их должна проверить специальная комиссия и военная администрация. В укрытиях должны быть запасные выходы, вентиляция и доступ к туалету.

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