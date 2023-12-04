Чи можуть батьки забрати дитину зі школи під час повітряної тривоги: відповіли у Міносвіти

Батьки можуть дочекатися разом з дитиною відбою і потім разом піти додому.

Фото: rbc.ua

Під час повітряної тривоги всі учні без винятку мають перебувати в укриттях і до відбою. Передусім такого правила потрібно дотримуватися задля безпеки. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків у інтерв'ю «Громадському радіо».

За його словами, забирати дітей зі школи під час повітряної тривоги є неправильним, оскільки це може призвести до різних негативних наслідків. Батьки можуть дочекатися разом з дитиною відбою і потім разом піти додому.

«Відповідальність за дітей під час перебування в школі лежить на керівництві закладу освіти. Тому фактично школярів не можна відпускати, адже потім можуть бути різні негативні наслідки», – повідомив посадовець.

Також представник МОН дав рекомендації щодо дотримання певних правил безпеки школярам та їхнім батькам.

Зокрема, якщо повітряна тривога застала в дорозі до школи, незалежно від того чи разом з батьками учні прямують до школи, всі мають пройти в найближче до себе або шкільне укриття. Не пустити батьків адміністрація не має права. Так само пройти в укриття мають і ті діти, які прийшли пізніше.

Урядовець також зазначив, що найбільше бомбосховищами облаштовані заклади освіти. На організацію укриттів по всій території України було виділено 1,5 млрд грн. Саме тому в місцевих обласних військових адміністраціях й ухвалюють рішення про перебування в таких укриттях не лише учнів та працівників закладу, але й інших цивільних.

За забезпечення всім необхідним в укритті несе відповідальність безпосередньо адміністрація школи та засновник. Обов’язково має бути їжа, вода, ліки та вогнегасник. За бажанням батьки також можуть долучатися до облаштування укриттів у школі, але це не їхній обов’язок.

Понад 80% шкіл вже мають укриття, в інших – ведуться роботи. Лише після того, як вони будуть облаштовані належним чином, ними можна буде користуватися. Проте попередньо їх має перевірити спеціальна комісія та військова адміністрація. В укриттях також мають бути запасні виходи, вентиляція і доступ до туалету.

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