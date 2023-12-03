Конгрес США може схвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю до кінця року

Частиною військової допомоги стануть значні зміни в імміграційній системі США.

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Конгрес Сполучених Штатів Америки може затвердити пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця 2023 року. Про це заявив сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд, передає ABC.

Він додав, що значні зміни в імміграційній системі США стануть частиною військової допомоги Україні та Ізраїлю.

«Ми зробимо це все разом», - зазначив Ленкфорд.

Так, адміністрація Байдена запропонувала виділити десятки мільярдів доларів Ізраїлю та Україні на ведення відповідних воєн, а також 14 мільярдів доларів на охорону кордонів.

Законодавці Республіканської партії США заявили, що ці кошти мають бути пов'язані зі змінами в імміграційній політиці, наприклад, із системою надання притулку.

«Найголовніше - це можливість зробити все правильно», - сказав Ленкфорд.

Раніше ми писали, що Міноборони США закликало Конгрес схвалити додаткове фінансування України та Ізраїлю.

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