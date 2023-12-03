Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине и Израилю до конца года

Частью военной помощи станут значительные изменения в иммиграционной системе США.

Конгресс Соединенных Штатов может утвердить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца 2023 года. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, передает ABC.

Он добавил, что существенные изменения в иммиграционной системе США станут частью военной помощи Украине и Израилю.

«Мы сделаем это все вместе», - отметил Ленкфорд.

Так, администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ.

Законодатели Республиканской партии США заявили, что эти средства должны быть связаны с изменениями в иммиграционной политике, например с системой предоставления убежища.

«Самое главное – это возможность сделать все правильно», – сказал Ленкфорд.

Ранее мы писали, что Минобороны США призвало Конгресс одобрить дополнительное финансирование Украины и Израиля.

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