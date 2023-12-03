Человек достиг пенсионного возраста: когда нужно обратиться за назначением пенсии

У пенсионеров есть три месяца, чтобы подать заявление.

Пенсионный фонд разъяснил, когда гражданам, достигшим пенсионного возраста, следует обратиться за назначением пенсии.

Так, человек может обратиться за назначением пенсии когда-либо после возникновения права на выплаты. Также и в период военного положения.

Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом ПФУ соответствующего заявления по необходимым документам.

«Таким образом, если вы подаете заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет, пенсия будет назначена со следующего дня после дня рождения», – отметили в ПФУ.

Если же лицо подает заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсию назначат с даты обращения и вы потеряете часть выплат.

Например, если 60 лет лицу исполнилось 10 сентября, то, чтобы получать выплаты с 11 сентября, нужно успеть подать документы и заявление до 10 декабря, конечно, лучше это делать раньше, чтобы потом успеть вовремя. Но если за назначением пенсии вы обратитесь, например, 10 января, то пенсию вам назначат именно с этой даты и вы потеряете выплаты с сентября.

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