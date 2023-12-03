Человек достиг пенсионного возраста: когда нужно обратиться за назначением пенсии

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. Общество
  2. / Законодательство

Человек достиг пенсионного возраста: когда нужно обратиться за назначением пенсии

20:40, 3 декабря 2023
У пенсионеров есть три месяца, чтобы подать заявление.
Человек достиг пенсионного возраста: когда нужно обратиться за назначением пенсии
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Пенсионный фонд разъяснил, когда гражданам, достигшим пенсионного возраста, следует обратиться за назначением пенсии.

Так, человек может обратиться за назначением пенсии когда-либо после возникновения права на выплаты. Также и в период военного положения.

Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом ПФУ соответствующего заявления по необходимым документам.

«Таким образом, если вы подаете заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет, пенсия будет назначена со следующего дня после дня рождения», – отметили в ПФУ.

Если же лицо подает заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсию назначат с даты обращения и вы потеряете часть выплат.

Например, если 60 лет лицу исполнилось 10 сентября, то, чтобы получать выплаты с 11 сентября, нужно успеть подать документы и заявление до 10 декабря, конечно, лучше это делать раньше, чтобы потом успеть вовремя. Но если за назначением пенсии вы обратитесь, например, 10 января, то пенсию вам назначат именно с этой даты и вы потеряете выплаты с сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Приходько
    Ірина Приходько
    суддя Господарського суду міста Києва