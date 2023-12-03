Ушел из жизни соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк

Леонтий Сандуляк был одним из основателей Народного Руха Украины.

На 87 году жизни ушел в вечность соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии Леонтий Сандуляк. Об этом сообщил Черновицкий областной совет.

«На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы, - говорится в сообщении.

Леонтий Сандуляк родом из села Козыряны Черновицкой области. Доктор медицинских наук, профессор был первым демократически избранным народным депутатом СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района.

Также он один из основателей Народного Руха Украины.

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