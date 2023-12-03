В Воздушных силах рассказали, какие объекты являются целями российских «шахедов»

Дроны-камикадзе направляют по маршруту, спланированному заранее.

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Каждый дрон-камикадзе, которым страна-агрессор обстреливает наше государство, имеет цель. «Шахеды» направляют по маршруту, который заранее спланирован. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он также рассказал, какие украинские объекты захватчики делают целями для своих беспилотников.

Спикер Воздушных сил напомнил о рекордной атаке дронами-камикадзе в ночь на 25 ноября, большинство из которых летело в сторону Киевщины. Тогда наши защитники сбили 71 БПЛА из 75.

«Какие в Киеве есть объекты? И военные, и предприятия, и объекты критической инфраструктуры, и стратегические объекты, государственные институты, важные для жизни всей Украины. Поэтому враг очевидно имеет свою определенную цель, если запускает большое количество БпЛА», – отметил Игнат.

Спикер отметил, что Воздушные силы не могут сейчас говорить, куда именно летят «шахеды». Однако он напомнил, что россия атаковала ударными БПЛА наши военные и гражданские объекты, портовую инфраструктуру, зерновые терминалы, объекты, связанные с топливно-энергетическим сектором. Поэтому цели у окупантов разные.

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