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Пропонується доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - депутати від «Слуги народу» внесли законопроект.

Правила визначення юрисдикції регламентуються виключно базовими процесуальними кодексами – ГПК, ЦПК і КАСУ, а не Кодексом з процедур банкрутства чи Податковим кодексом, — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду визначила юрисдикцію спорів, стороною в яких є платник податків щодо якого порушено справу про банкрутство.

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Вища рада правосуддя у липні раптово вирішила змінити свою ж позицію та дозволила обмежувати доступ до Реєстру судових рішень на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Верховний Суд визнав це рішення ВРП протиправним.

«Покарання вимагає не тільки знання законів, але й розуму, і совісті», - суддя визначив санкцію за перевезення громадянкою 40 тисяч євро через митницю на підставі підроблених документів

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Вища рада правосуддя виснувала, що ГРД варто прибрати з числа суб’єктів, що погоджують показники оцінки доброчесності судді

«Висловлювання як членів ВККС, так і членів Громадської ради доброчесності можуть вплинути на публічний імідж системи правосуддя, оскільки суспільство загалом може сприймати їх не як суб’єктивні, а як об’єктивні оцінки», - Вища рада правосуддя підтримала обмеження оціночних суджень від членів Громадської ради доброчесності щодо суддів.

  1. В Україні

У Повітряних силах розповіли, які об'єкти є цілями російських «шахедів»

19:40, 3 грудня 2023
Дрони-камікадзе направляють по маршруту, який спланований заздалегідь.
У Повітряних силах розповіли, які об'єкти є цілями російських «шахедів»
Ілюстративне зображення з відкритих джерел
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Кожен дрон-камікадзе, якими країна-агресор обстрілює нашу державу, має ціль. «Шахеди» направляють по маршруту, який спланований заздалегідь. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також розповів, які українські об'єкти загарбники роблять цілями для своїх безпілотників.

Речник Повітряних сил нагадав про рекордну атаку дронами-камікадзе у ніч на 25 листопада, більшість з яких летіла у бік Київщини. Тоді наші захисники збили 71 БпЛА з 75.

«Які у Києві є об'єкти? І військові, і підприємства, і об'єкти критичної інфраструктури, і стратегічні об'єкти, державні інституції, важливі для життя всієї України. Тому ворог вочевидь має свою мету певну, якщо запускає велику кількість БпЛА», – зазначив Ігнат.

Речник зауважив, що Повітряні сили не можуть зараз казати, куди саме летять «шахеди». Однак він нагадав, що росія атакувала ударними БпЛА наші військові та цивільні об'єкти, портову інфраструктуру, зернові термінали, об'єкти, що пов'язані з паливно-енергетичним сектором. Тому цілі в окупантів різні.

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