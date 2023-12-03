У Повітряних силах розповіли, які об'єкти є цілями російських «шахедів»

Дрони-камікадзе направляють по маршруту, який спланований заздалегідь.

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Кожен дрон-камікадзе, якими країна-агресор обстрілює нашу державу, має ціль. «Шахеди» направляють по маршруту, який спланований заздалегідь. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також розповів, які українські об'єкти загарбники роблять цілями для своїх безпілотників.

Речник Повітряних сил нагадав про рекордну атаку дронами-камікадзе у ніч на 25 листопада, більшість з яких летіла у бік Київщини. Тоді наші захисники збили 71 БпЛА з 75.

«Які у Києві є об'єкти? І військові, і підприємства, і об'єкти критичної інфраструктури, і стратегічні об'єкти, державні інституції, важливі для життя всієї України. Тому ворог вочевидь має свою мету певну, якщо запускає велику кількість БпЛА», – зазначив Ігнат.

Речник зауважив, що Повітряні сили не можуть зараз казати, куди саме летять «шахеди». Однак він нагадав, що росія атакувала ударними БпЛА наші військові та цивільні об'єкти, портову інфраструктуру, зернові термінали, об'єкти, що пов'язані з паливно-енергетичним сектором. Тому цілі в окупантів різні.

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