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  1. В Україні

Як роботодавцю подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам: алгоритм дій

18:35, 3 грудня 2023
Подати повідомлення про виплату коштів можна в електронному вигляді на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
Як роботодавцю подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам: алгоритм дій
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Застраховані особи мають право на виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Відповідне повідомлення роботодавець повинен надіслати до ПФУ після оплати листків непрацездатності за рахунок страхових коштів. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Так, строк для надсилання такого повідомлення – протягом місяця з дня проведення виплати. Подати повідомлення про виплату коштів можна в електронному вигляді на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для цього необхідно дотримуватися такого алгоритму дій:

  • Зайти в особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ та на панелі зліва обрати опцію “Заяви-розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам”.
  • У новому вікні визначити параметри пошуку заяв-розрахунків, за якими потрібно подати повідомлення про виплату коштів, обрати необхідний критерій: період їх формування чи номер листка непрацездатності.
  • У кінці пошукової форми натиснути кнопку “Пошук”.
  • З обраних системою (за вказаними параметрами) заяв-розрахунків зі статусом “Оплачено” вибрати ту, за якою потрібно подати повідомлення про виплату коштів, натиснувши на її номер.
  • В полі “Додаток про тимчасову непрацездатність” слід обрати потрібний лікарняний та натиснути копку “Створити повідомлення”.
  • У полі “Дані щодо виплати” треба обрати необхідне поле, натиснути піктограму з олівцем.
  • У вікні, що відкриється, система автоматично “підтягне” суми виплат. Далі треба заповнити інші обов’язкові поля та натиснути “Продовжити”.
  • Після цього натиснути кнопку “Сформувати повідомлення”.
  • Сформоване повідомлення потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити до ПФУ, для цього треба натиснути кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”. Кнопку “Зберегти” необхідно використовувати час від часу, якщо повідомлення про виплату коштів застрахованим особам містить багато листків непрацездатності.

Після внесення дати виплати страхових коштів в перший листок непрацездатності, система автоматично присвоїть відповідну дату всім листкам непрацездатності, які містяться у повідомленні. За необхідності є можливість відкорегувати значення дати (якщо вона відрізняється від присвоєної).

Для отримання підтвердження, що повідомлення про виплату коштів застрахованим особам отримане ПФУ, слід обрати опцію “Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (пошук)”.

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