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  1. В Украине

Как работодателю подать уведомление о выплате средств застрахованным лицам: алгоритм действий

18:35, 3 декабря 2023
Подать уведомление о выплате средств можно в электронном виде на вебпортале электронных услуг ПФУ.
Как работодателю подать уведомление о выплате средств застрахованным лицам: алгоритм действий
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Застрахованные лица имеют право на выплаты по временной потере трудоспособности. Соответствующее уведомление работодатель должен направить в ПФУ после оплаты листков нетрудоспособности за счет страховых средств. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Так, срок для отправки такого сообщения – в течение месяца со дня проведения выплаты. Подать уведомление о выплате средств можно в электронном виде на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  • Зайти в личный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ и на панели слева выбрать опцию "Заявления-расчеты и создание сообщений о выплате средств застрахованным лицам".
  • В новом окне определить параметры поиска заявлений-расчетов, по которым нужно подать уведомление о выплате средств, выбрать необходимый критерий: период их формирования или номер листка нетрудоспособности.
  • В конце поисковой формы нажать кнопку Поиск.
  • Из выбранных системой (по указанным параметрам) заявлений-расчетов со статусом "Оплачено" выбрать ту, по которой нужно подать уведомление о выплате средств, нажав на ее номер.
  • В поле "Приложение о временной нетрудоспособности" следует выбрать нужный больничный и нажать копку "Создать сообщение".
  • В поле "Данные по выплате" нужно выбрать необходимое поле, нажать значок с карандашом.
  • В открывшемся окне система автоматически «подтянет» суммы выплат. Далее нужно заполнить другие обязательные поля и нажать "Продолжить".
  • После этого нажать кнопку “Сформировать сообщение”.
  • Сформированное сообщение нужно подписать квалифицированной электронной подписью и отправить в ПФУ, для этого нужно нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". Кнопку «Сохранить» необходимо использовать время от времени, если уведомление о выплате средств застрахованным лицам содержит много нетрудоспособных листков.

После внесения даты выплаты страховых средств в первый листок нетрудоспособности система автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, содержащимся в сообщении. При необходимости можно откорректировать значение даты (если она отличается от присвоенной).

Для получения подтверждения, что уведомление о выплате средств застрахованным лицам, полученное ПФУ, следует выбрать опцию “Сообщение о выплате средств застрахованным лицам (поиск)”.

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