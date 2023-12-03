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  1. В мире

Легендарная группа KISS дала свой последний концерт, которым завершила 50-летнюю карьеру

21:42, 3 декабря 2023
В дальнейшем музыканты будут выступать в виртуальном формате: для этого создали их цифровые аватары.
Легендарная группа KISS дала свой последний концерт, которым завершила 50-летнюю карьеру
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Известная рок-группа KISS отыграла финальный концерт прощального тура The End of the Road 2 декабря. Об этом сообщает The Washington Post.

Легенды глэм-рока выступили в своем родном городе – Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden. Концерт Kiss стал завершающим в продолжительном прощальном туре End Of The Road, который стартовал еще в 2019 году, но был прерван из-за пандемии Covid-19.

В честь Kiss власти Нью-Йорка подсветили Empire State Building изображением артистов, начавших свою карьеру еще в 1973 году.

Отмечается, что в дальнейшем музыканты выступят в виртуальном формате.

Во время выхода на бис текущий состав группы – основатели Пол Стэнли и Джин Симмонс, а также гитарист Томми Тайер и барабанщик Эрик Сингер – покинули сцену, чтобы показать свои цифровые аватары. И виртуальный Kiss начал исполнять песню God Gave Rock and Roll to You.

Генеральный директор компании, создававшей аватары, отметил, что эта новая технология позволяет KISS продолжать свое наследие «вечно».

«KISS могут дать концерт в трех городах одной ночью на трех разных континентах», - подчеркнул он.

«Мы можем быть вечно молодыми и отправиться в места, о которых даже не мечтали раньше», – заявил басист KISS Джин Симмонс.

Пока участники группы не сообщили, дадут ли следующий концерт в виртуальном формате.

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