Легендарний гурт KISS дав свій останній концерт, яким завершив 50-річну кар'єру

Відомий рок-гурт KISS відіграв фінальний концерт прощального туру The End of the Road 2 грудня. Про це повідомляє The Washington Post.

Легенди глем-року виступили у своєму рідному місті – Нью-Йорку, на арені Madison Square Garden. Концерт Kiss став завершальним у тривалому прощальному турі End Of The Road, який стартував ще у 2019 році, але був перерваний через пандемію Covid-19.

На честь Kiss влада Нью-Йорка підсвітила Empire State Building зображенням артистів, які розпочали свою кар'єру ще у 1973 році.

Зазначається, що надалі музиканти виступатимуть у віртуальному форматі.

Під час виходу на біс поточний склад гурту - засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер - покинули сцену, щоб показати свої цифрові аватари. І віртуальний Kiss почав виконувати пісню «God Gave Rock and Roll to You».

Генеральний директор компанії, яка створювала аватари, зазначив, що ця нова технологія дає змогу KISS продовжувати свою спадщину «вічно».

«KISS можуть дати концерт у трьох містах однієї ночі на трьох різних континентах», - наголосив він.

«Ми можемо бути вічно молодими і вирушити у місця, про які навіть не мріяли раніше», - заявив басист KISS Джин Сіммонс.

Наразі учасники гурту не повідомили, чи дадуть наступний концерт у віртуальному форматі.

