Легендарний гурт KISS дав свій останній концерт, яким завершив 50-річну кар'єру

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. У світі

Легендарний гурт KISS дав свій останній концерт, яким завершив 50-річну кар'єру

21:42, 3 грудня 2023
Надалі музиканти виступатимуть у віртуальному форматі: для цього створили їхні цифрові аватари.
Легендарний гурт KISS дав свій останній концерт, яким завершив 50-річну кар'єру
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Відомий рок-гурт KISS відіграв фінальний концерт прощального туру The End of the Road 2 грудня. Про це повідомляє The Washington Post.

Легенди глем-року виступили у своєму рідному місті – Нью-Йорку, на арені Madison Square Garden. Концерт Kiss став завершальним у тривалому прощальному турі End Of The Road, який стартував ще у 2019 році, але був перерваний через пандемію Covid-19.

На честь Kiss влада Нью-Йорка підсвітила Empire State Building зображенням артистів, які розпочали свою кар'єру ще у 1973 році.

Зазначається, що надалі музиканти виступатимуть у віртуальному форматі.

Під час виходу на біс поточний склад гурту - засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер - покинули сцену, щоб показати свої цифрові аватари. І віртуальний Kiss почав виконувати пісню «God Gave Rock and Roll to You».

Генеральний директор компанії, яка створювала аватари, зазначив, що ця нова технологія дає змогу KISS продовжувати свою спадщину «вічно».

«KISS можуть дати концерт у трьох містах однієї ночі на трьох різних континентах», - наголосив він.

«Ми можемо бути вічно молодими і вирушити у місця, про які навіть не мріяли раніше», - заявив басист KISS Джин Сіммонс.

Наразі учасники гурту не повідомили, чи дадуть наступний концерт у віртуальному форматі.

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