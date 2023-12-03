Особа досягла пенсійного віку: коли потрібно звернутися за призначенням пенсії

У пенсіонерів є три місяці, щоб подати заяву.

Пенсійний фонд роз’яснив, коли громадянам, які досягли пенсійного віку, варто звернутися за призначенням пенсії.

Так, людина може звернутися за призначенням пенсії будь-коли після виникнення права на виплати. Також і в період воєнного стану.

Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Днем звернення за призначенням пенсії вважається день ухвалення органом ПФУ відповідної заяви з необхідними документами.

«Таким чином, якщо ви подасте заяву до закінчення трьох місяців після досягнення 60 років, пенсію буде призначено з наступного дня після дня народження», – зазначили у ПФУ.

Якщо ж особа подає заяву після закінчення трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення, і ви втратите частину виплат.

Наприклад, якщо 60 років особі виповнилося 10 вересня, то щоб отримувати виплати з 11 вересня, потрібно встигнути подати документи та заяву до 10 грудня, звичайно, краще це робити раніше, щоб потім встигнути вчасно. Але якщо за призначенням пенсії ви звернетеся, наприклад, 10 січня, то пенсію вам призначать саме з цієї дати, і ви втратите виплати з вересня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.