Американський інститут кіномистецтва обрав 10 найкращих фільмів 2023 року

Американський інститут кіномистецтва оголосив лауреатів премії AFI AWARDS 2023. Ними стали 10 фільмів цього року.
Лауреати зберуться у п’ятницю, 12 січня 2024 року, для нагородження на щорічному приватному обіді AFI AWARDS.
Список фільмів:
- «Американське чтиво» (American Fiction).
- «Барбі» (Barbie).
- «Залишені» (The Holdovers).
- «Вбивці квіткового місяця» (Killers of the Flower Moon).
- «Маестро» (Maestro).
- «Травень, грудень» (May December).
- «Оппенгеймер» (Oppenheimer).
- «Минулі життя» (Past Lives).
- «Бідні-нещасні» (Poor Things).
- «Людина-павук: Павутина всесвітів» (Spider-Man: Across the Spider-Verse).
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