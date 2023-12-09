Американський інститут кіномистецтва обрав 10 найкращих фільмів 2023 року

Лауреати зберуться для нагородження 12 січня 2024 року.

Джерело фото: afi.com

Американський інститут кіномистецтва оголосив лауреатів премії AFI AWARDS 2023. Ними стали 10 фільмів цього року.

Лауреати зберуться у п’ятницю, 12 січня 2024 року, для нагородження на щорічному приватному обіді AFI AWARDS.

Список фільмів:

«Американське чтиво» (American Fiction).

«Барбі» (Barbie).

«Залишені» (The Holdovers).

«Вбивці квіткового місяця» (Killers of the Flower Moon).

«Маестро» (Maestro).

«Травень, грудень» (May December).

«Оппенгеймер» (Oppenheimer).

«Минулі життя» (Past Lives).

«Бідні-нещасні» (Poor Things).

«Людина-павук: Павутина всесвітів» (Spider-Man: Across the Spider-Verse).

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