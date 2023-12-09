У МВС пояснили, які випадки не вважатимуться порушенням комендантської години

Верховна Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години.

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Як ми розповідали, у суботу, 9 грудня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Законопроєкт №10195 парламент ухвалив у першому читанні.

Заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий повідомив, що проєкт Закону передбачає такі штрафи за порушення:

Для фізичних осіб: 8 500 — 17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000 — 34 000 грн.

Для субʼєктів господарювання: 51 000 — 102 000 грн; повторно: 170 000 — 340 000 грн.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ, у процесі спільного опрацювання було погоджено врегулювати випадки, які не є порушенням комендантської години:

якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;

супроводжує поранених, важкохворих;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;

надає медичну (домедичну) допомогу;

перебуває в стані крайньої необхідності.

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