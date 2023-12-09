Міноборони підписало Меморандум про партнерство та співпрацю.

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В Україні з’явиться сучасний реабілітаційний центр для військових. Міністерство оборони і всеукраїнський проєкт RECOVERY домовилися про партнерство та співпрацю.

Про це повідомили у Міноборони.

«Було зроблено ще один крок для створення сучасної системи реабілітації військовослужбовців», – заявила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.

Керівниця проєкту RECOVERY зазначила, що новий центр буде створено за світовими стандартами інклюзивності й технологічності.

Як ми писали, у Міноборони чекають на ухвалення закону, що посилить соціальний захист військовослужбовців.

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