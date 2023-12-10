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Верховный Суд по делу Руслана Сольвара заключил, что является злоупотреблением властью со стороны народного депутата

Верховный Суд отменил приговор АП ВАКС в отношении экс-депутата Руслана Сольвара, учитывая механизм использования жилищной гарантии, при котором народный депутат непосредственно средств за проживание в гостиничном номере не получал, поскольку они сразу перечислялись на счет гостиницы.

Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

  1. В мире

Pantone назвал главный цвет 2024 года

07:00, 10 декабря 2023
Цветом года выбрали Peach Fuzz (персиковый пух).
Pantone назвал главный цвет 2024 года
Источник фото: pantone.com
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Американский Институт цвета Pantone выбрал цвет 2024 — Peach Fuzz (персиковый пух). Там объяснили, что это бархатный нежный персиковый тон, всеобъемлющий дух которого «обогащает ум, тело и душу».

«В поисках оттенка, который бы воспроизводил наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, сияющий теплом и современной элегантностью. Оттенок, которые резонирует с сочувствием, предлагает тактильные объятия и легко сочетает молодость с вневременным», — отметили в институте.

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