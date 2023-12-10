Pantone назвал главный цвет 2024 года

Цветом года выбрали Peach Fuzz (персиковый пух).

Источник фото: pantone.com

Американский Институт цвета Pantone выбрал цвет 2024 — Peach Fuzz (персиковый пух). Там объяснили, что это бархатный нежный персиковый тон, всеобъемлющий дух которого «обогащает ум, тело и душу».

«В поисках оттенка, который бы воспроизводил наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, сияющий теплом и современной элегантностью. Оттенок, которые резонирует с сочувствием, предлагает тактильные объятия и легко сочетает молодость с вневременным», — отметили в институте.

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