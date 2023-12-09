У ПФУ надали роз’яснення щодо ідентифікації українських пенсіонерів, які є ВПО

Постановою Уряду передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» або в органах ПФУ.

Зображення: freepik.com

У Пенсійному фонді України розповіли, що для осіб, які до 24.02.2022 набули статусу внутрішньо переміщеної особи, було визначено обов’язок періодично (кожні три або шість місяців) проходити фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк».

Водночас, в період дії карантинних заходів така ідентифікація не проводилась.

Як зазначили у ПФУ, постановою Уряду передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» або в органах Пенсійного фонду України.

Способи проведення ідентифікації:

Особисто: звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (відповідний Порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49-2, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за №2111/41167).

В закордонній дипломатичній установі України отримати документ, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.