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При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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  1. Общество

В ПФУ предоставили разъяснения по поводу идентификации украинских пенсионеров, которые являются ВПЛ

18:38, 9 декабря 2023
Постановлением Правительства предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из числа ВПЛ должны пройти идентификацию в АО «Ощадбанк» или в органах ПФУ.
В ПФУ предоставили разъяснения по поводу идентификации украинских пенсионеров, которые являются ВПЛ
Изображение: freepik.com
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, что для лиц, которые до 24.02.2022 получили статус внутренне перемещенного лица, была определена обязанность периодически (каждые три или шесть месяцев) проходить физическую идентификацию в АО «Ощадбанк».

В то же время, в период действия карантинных мер такая идентификация не проводилась.

Как отметили в ПФУ, постановлением Правительства предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из числа ВПЛ должны пройти идентификацию в АО «Ощадбанк» или в органах Пенсионного фонда Украины.

Способы проведения идентификации:

  • Лично: обратиться в отделение АО «Ощадбанк» или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины).
  • Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.
  • С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 по №21611/41).
  • В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей. Выданное в установленном порядке удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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