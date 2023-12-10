10 грудня: яке сьогодні свято та головні події

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

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10 грудня: яке сьогодні свято та головні події

08:41, 10 грудня 2023
Сьогодні відзначають Міжнародний день прав людини.
10 грудня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: pon.org.ua
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Сьогодні, 10 грудня, світ відзначає кілька важливих подій, серед яких - Міжнародний день прав людини, День благодійності, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу та День Альфреда Нобеля. Крім того, у різних країнах відзначають різні свята: у США - День штату Міссісіпі, у Таїланді - День Конституції, в Аргентині - День соціального працівника, у Намібії - Національний день жінок.

Яке сьогодні церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять мученика Міни Красномовного. Міну Красномовного зазнав страшних мук за свою віру на початку 4 століття разом із святими Єрмогеном і Євграфом. Імператор Максиміліан вислав Міну з Афін до Олександрії з метою придушення християнських заворушень. Але Міна став сам проповідувати християнство, переконуючи багатьох язичників у своїй вірі. Імператор відправив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над Міною, проте сам Єрмоген піддався вірі після того, як побачив його стійкість під час мук. Імператор прибув до Олександрії та піддав мучеників важким катуванням, однак навіть в той час, коли сталися численні дива, це не переконало імператора. Він вбив Євграфа, а Міну та Єрмогена велів стратити, відрубавши їм голови.

Календар важливих подій за 10 грудня:

  • у 1901 році в Стокгольмі вперше були вручені Нобелівські премії,
  • у 1948 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини,
  • у 1953 році вийшов перший номер журналу "Плейбой",
  • у 1960 році почалося будівництво нафтопроводу "Дружба",
  • у 1981 році журнал The New England Journal of Medicine опублікував статтю про нове захворювання, пізніше назване "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД),
  • у 1999 році Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами, раніше був під контролем Сполучених Штатів.

У цей день також відзначають іменини: Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Ганна, Ангеліна, Олександра.

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