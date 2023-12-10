Виплати за програмою єВідновлення зростуть до 500 тисяч гривень

На капітальний ремонт квартир передбачено 350 тисяч гривень, а приватних будинків – до 500 тисяч гривень.

Джерело фото: Telegram / Данило Гетманцев

У рамках програми єВідновлення в Україні запускають третій етап реалізації, спрямований на компенсацію за капітальний ремонт житла. Це наступний крок після успішного виконання першого етапу, який передбачав відшкодування за невеликі ремонти до 200 тисяч гривень. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У попередньому етапі, що розпочався у травні, вже скористалися можливістю отримати компенсацію за незначні ремонти близько 26 тисяч родин. Кожна з них у середньому змогла отримати компенсацію приблизно 77 тисяч гривень.

Тепер програма розширює свої можливості, пропонуючи фінансування на капітальний ремонт житла з максимальною сумою до 350 тисяч гривень для квартир та до 500 тисяч гривень для приватних будинків.

Заплановане фінансування розподілено на два транші: 70% і 30%. Після використання першого траншу особі, яка подає заяву, потрібно буде представити проміжний звіт, що оцінить комісія місцевої ради та внесе інформацію до Реєстру пошкодженого майна.

Лише після цього особа отримає доступ до другого траншу. Після завершення використання цієї частини фінансування, вона також зобов'язана буде представити фінальний звіт.

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