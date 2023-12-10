Суд Техаса запретил женщине делать аборт несмотря на предостережения врачей об угрозе жизни и здоровью

Верховный суд Техаса временно запретил беременной женщине сделать экстренный аборт, оставляя дело на рассмотрении на неопределенный срок.

Источник фото: psmag.com

Верховный суд Техаса временно приостановил разрешение на аборт для 31-летней беременной Кейт Кокс. У ее еще нерожденного ребенка обнаружено смертельное генетическое заболевание. Об этом сообщает CNN.

Кокс обратилась в суд, пытаясь получить право на аборт после получения медицинской информации о том, что ее будущий ребенок страдает от трисомии по 18-й хромосоме. Учитывая эту ситуацию, она отметила, что рождение ребенка приведет к смерти через несколько дней.

Суд Техаса выдал временный ограничительный приказ на период 14 дней, чтобы обеспечить возможность осуществления аборта согласно законодательству штата.

Однако, позже генеральный прокурор Техаса обратился в верховный суд с требованием отменить это решение. Прокурор утверждал, что Кокс не предоставила достаточных доказательств о том, что ее здоровье под угрозой из-за беременности.

В ответ на это требование, Верховный суд приостановил разрешение на аборт, оставляя дело на рассмотрении. Однако конкретный срок дальнейшего решения этого вопроса не определен.

Адвокат Кокс утверждает, что этот вопрос - это вопрос неотложной медицинской помощи, особенно с учетом того, что Кокс уже на 20-й неделе беременности, и они надеются на отклонение запроса прокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.