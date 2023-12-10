Суд Техаса запретил женщине делать аборт несмотря на предостережения врачей об угрозе жизни и здоровью

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Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

  1. В мире

Суд Техаса запретил женщине делать аборт несмотря на предостережения врачей об угрозе жизни и здоровью

19:17, 10 декабря 2023
Верховный суд Техаса временно запретил беременной женщине сделать экстренный аборт, оставляя дело на рассмотрении на неопределенный срок.
Суд Техаса запретил женщине делать аборт несмотря на предостережения врачей об угрозе жизни и здоровью
Источник фото: psmag.com
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Верховный суд Техаса временно приостановил разрешение на аборт для 31-летней беременной Кейт Кокс. У ее еще нерожденного ребенка обнаружено смертельное генетическое заболевание. Об этом сообщает CNN.

Кокс обратилась в суд, пытаясь получить право на аборт после получения медицинской информации о том, что ее будущий ребенок страдает от трисомии по 18-й хромосоме. Учитывая эту ситуацию, она отметила, что рождение ребенка приведет к смерти через несколько дней.

Суд Техаса выдал временный ограничительный приказ на период 14 дней, чтобы обеспечить возможность осуществления аборта согласно законодательству штата.

Однако, позже генеральный прокурор Техаса обратился в верховный суд с требованием отменить это решение. Прокурор утверждал, что Кокс не предоставила достаточных доказательств о том, что ее здоровье под угрозой из-за беременности.

В ответ на это требование, Верховный суд приостановил разрешение на аборт, оставляя дело на рассмотрении. Однако конкретный срок дальнейшего решения этого вопроса не определен.

Адвокат Кокс утверждает, что этот вопрос - это вопрос неотложной медицинской помощи, особенно с учетом того, что Кокс уже на 20-й неделе беременности, и они надеются на отклонение запроса прокурора.

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