В Италии экоактивисты покрасили Гранд-канал в Венеции в зеленый цвет — Reuters

Визуальный эффект был создан безвредным красителем флуоресцеином, используемым в промышленности для отслеживания предметов в воде.

Источник фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Итальянские экоактивисты в субботу, 9 декабря, покрасили Гранд-канал Венеции в зеленый цвет в знак протеста против, по их словам, отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28 в Дубае. Об этом сообщает «Reuters».

Активисты из группы Extinction Rebellion, которые свисали с моста Риальто с помощью веревок для лазания, также демонстрировали баннер с надписью: «COP28: Пока правительство говорит, мы висим на волоске».

«Через несколько часов эти воды станут такими, какими они были раньше», - заявили в Extinction Rebellion.

Активисты заявили, что визуальный эффект был создан безвредным красителем флуоресцеином, используемым в промышленности для отслеживания предметов в воде.

Однако мэр Венеции Луиджи Бругнаро осудил подобные действия. По словам мэра, в субботу во время акции протеста движение лодок на Гранд-канале было остановлено, а воду в канале и недавно отреставрированные колонны на мосту Риальто пришлось проверить по соображениям безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.