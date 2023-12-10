В Італії екоактивісти пофарбували Гранд-канал у Венеції у зелений колір — Reuters

Візуальний ефект був створений нешкідливим барвником флуоресцеїном, який використовується в промисловості для відстеження предметів у воді.

Джерело фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Італійські екоактивісти в суботу, 9 грудня, пофарбували Гранд-канал Венеції в зелений колір на знак протесту проти, за їхніми словами, відсутності прогресу на кліматичному саміті COP28 у Дубаї. Про це повідомляє «Reuters».

Активісти з групи Extinction Rebellion, які звисали з мосту Ріальто за допомогою мотузок для лазіння, також демонстрували банер із написом: «COP28: Поки уряд говорить, ми висимо на волосині».

«Через кілька годин ці води стануть такими, якими вони були раніше», — заявили в Extinction Rebellion.

Активісти заявили, що візуальний ефект був створений нешкідливим барвником флуоресцеїном, який використовується в промисловості для відстеження предметів у воді.

Однак мер Венеції Луїджі Бругнаро засудив такі дії. За словами мера, в суботу під час акції протесту рух човнів на Гранд-каналі було зупинено, а воду в каналі і нещодавно відреставровані колони на мосту Ріальто довелося перевірити з міркувань безпеки.

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