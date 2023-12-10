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Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

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У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

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Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. Суд інфо

Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про допустимі обмеження конституційних прав в умовах воєнного стану

15:38, 10 грудня 2023
Також під час лекції суддя пояснила про права, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про допустимі обмеження конституційних прав в умовах воєнного стану
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Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела лекцію на тему додержання фундаментальних прав під час подолання криз. До неї також долучився суддя КСУ Віктор Городовенко.

Лекцію провели напередодні Дня прав людини, який щороку у всьому світі відзначають 10 грудня.

Під час лекції Галина Юровська розповіла про становлення і розвиток прав та свобод людини, починаючи з давніх часів і до сьогодення. Зокрема, лекторка говорила про ідеї природної рівності людей та волі всіх людей, які були висловлені мислителями-софістами, зміст політичної свободи в поглядах Шарля Монтеск’є.

Увагу суддя зосередила на широкому діапазоні прав людини, що проголошені у таких документах:

  • Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року;
  • Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права;
  • Міжнародному пакті про громадянські і політичні права;
  • Європейській конвенції з прав людини та протоколах до неї, які гарантують додержання прав на освіту, свободу пересування, вибір місця проживання тощо.

Крім того, прослухавши лекцію, слухачі довідаються про:

  • окремі позиції Європейського суду з прав людини щодо захисту прав людини на життя, освіту, гідність;
  • права, що гарантовані Конституцією України;
  • права, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану;
  • дотримання конституційних прав і свобод під час протидії пандемії та в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Доповідачка зазначила, що Конституційний Суд України розглядав питання допустимості обмежень певних конституційних прав в умовах пандемії. У Рішенні № 10-р/2020 Суд наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, установлених Конституцією України. Таке обмеження може визначати лише закон – акт, ухвалений Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; установлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.

Також суддя розповіла про рішення Конституційного Суду України, які мають важливе суспільне значення для України під час дії воєнного стану, зокрема це  рішення у справах про посилений соціальний захист військовослужбовців, щодо повної назви релігійних організацій, та закцентувала на допустимих обмеженнях конституційних прав в умовах воєнного стану.

Під час лекції суддя Віктор Городовенко, який є Представником України в Консультативній раді європейських суддів при Комітеті міністрів Ради Європи (КРЄС) поінформував про нещодавнє пленарне засідання КРЄС, на якому було ухвалено Висновок № 26 (2023) стосовно використання новітніх технологій у судовій системі. Більш детально про зміст цього висновку слухачі дізнаються в наступних лекціях.

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