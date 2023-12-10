НКРЕКП затвердила зростання тарифів на передачу електроенергії у 2024 році

Із 1 січня 2024 року тариф на передачу електроенергії збільшиться на 9%.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зростання тарифів на послуги з передачі електроенергії Національною енергетичною компанією «Укренерго», з 1 січня 2024 року, – повідомляє Укрінформ із посиланням на НКРЕКП.

Згідно з повідомленням, витрати на здійснення ПСО (публічного сервісного зобов'язання) та забезпечення зростання обсягів виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу на 2024 рік оцінені на рівні 16,2 млн гривень.

Згідно з рішенням, тариф на передачу електроенергії збільшиться на 9% з 1 січня 2024 року, до рівня 528,57 гривень за один мегаватт-годину (МВт-год). Крім цього, тариф на диспетчерське управління також зросте на 9,5% до 104,57 гривень за МВт-год.

Також, вирішено підвищити окремий пільговий тариф на передачу для підприємств, які займаються «зеленою» електрометалургією, на 74%. Цей тариф зросте з рівня 209,42 гривень за МВт-год до 364,70 гривень за МВт-год з 1 січня 2024 року.

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