Київ накрив туман: водіїв та пішоходів застерігають бути особливо уважними

10 грудня через туман видимість у Києві може становити 200-500 метрів.

У Києві 10 грудня погіршилася погода – місто накрив туман, – повідомляє пресслужба КМДА. За прогнозами синоптиків, видимість у місті може становити 200-500 метрів.

Фахівці рекомендують водіям керувати транспортними засобами у тумані, дотримуючись наступних порад:

Знизити швидкість руху.

Увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, якщо вони є в автомобілі.

Зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

У разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Уникати різких маневрів на дорозі.

Також закликають пішоходів бути особливо уважними, особливо в темний час доби та під час туману, одягати світловідбивні елементи, такі як флікери, для полегшення їх помітності для водіїв.

Синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів, але місцями може виникнути ожеледиця. Комунальні служби продовжують обробляти дороги та вулиці міста протиожеледними засобами, а також виконують прибирання снігу з мостів, спусків та підйомів.

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