Київ накрив туман: водіїв та пішоходів застерігають бути особливо уважними

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

Київ накрив туман: водіїв та пішоходів застерігають бути особливо уважними

13:40, 10 грудня 2023
10 грудня через туман видимість у Києві може становити 200-500 метрів.
Київ накрив туман: водіїв та пішоходів застерігають бути особливо уважними
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У Києві 10 грудня погіршилася погода – місто накрив туман, – повідомляє пресслужба КМДА. За прогнозами синоптиків, видимість у місті може становити 200-500 метрів.

Фахівці рекомендують водіям керувати транспортними засобами у тумані, дотримуючись наступних порад:

  • Знизити швидкість руху.
  • Увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, якщо вони є в автомобілі.
  • Зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.
  • У разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію.
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

Також закликають пішоходів бути особливо уважними, особливо в темний час доби та під час туману, одягати світловідбивні елементи, такі як флікери, для полегшення їх помітності для водіїв.

Синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів, але місцями може виникнути ожеледиця. Комунальні служби продовжують обробляти дороги та вулиці міста протиожеледними засобами, а також виконують прибирання снігу з мостів, спусків та підйомів.

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