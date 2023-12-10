На передову до українських військових приїхав Головнокомандувач Збройних сил Швеції

На схід до військових 45 окремої артилерійської бригади приїхав Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден.

Головний командувач Збройних Сил Швеції, генерал Мікаель Бюден, відвідав підрозділи 45 окремої артилерійської бригади, які здійснюють місію на Східному напрямку. Відеозапис візиту Бюдена опублікувала пресслужба 45 ОАБр.

Під час зустрічі генерал Бюден спілкувався з артилеристами та піхотинцями, які отримували навчання в Швеції, та високо оцінив їхню бойову ефективність. Він проявив інтерес до того, наскільки корисними були отримані українськими військовими навички під час навчання в Швеції. Українські вояки відповіли, що отримані навички вони застосовують на полі бою з перших днів.

Українські військовослужбовці висловили вдячність генералові Мікаелю Бюдену та його країні за стійку підтримку українського народу у боротьбі за незалежність.

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