На передовую к украинским военным приехал Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции

На восток к военным 45 отдельной артиллерийской бригады приехал Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден.

Главный командующий Вооруженных Сил Швеции, генерал Микаэль Бюден, посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады, которые осуществляют миссию на Восточном направлении. Видеозапись визита Бюдена опубликовала пресс-служба 45 ОАБр.

Во время встречи генерал Бюден общался с артиллеристами и пехотинцами, которые получали обучение в Швеции, и высоко оценил их боевую эффективность. Он проявил интерес к тому, насколько полезными были полученные украинскими военными навыки во время обучения в Швеции. Украинские воины ответили, что полученные навыки они применяют на поле боя с первых дней.

Украинские военнослужащие выразили благодарность генералу Микаэлю Бюдену и его стране за устойчивую поддержку украинского народа в борьбе за независимость.

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