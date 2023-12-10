Киев накрыл туман: водителей и пешеходов предостерегают быть особенно внимательными

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Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Отказался пройти проверку на опьянение с помощью «Драгера», но не от прохождения медосмотра, – суд отменил наложение штрафа

Сотрудники полиции предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, однако у водителя возникло сомнение относительно беспристрастности полицейских, поэтому он отказался от прохождения осмотра на месте и настаивал на прохождении осмотра в медицинском учреждении: что решил суд.

БП ВС по делу Александра Тупицкого разъяснила, что означает обязанность органов государственной власти действовать только на основании и способом, предусмотренным Конституцией и законами

Большая Палата Верховного Суда по делу экс-председателя КСУ Александра Тупицкого растолковала обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

  1. В Украине

Киев накрыл туман: водителей и пешеходов предостерегают быть особенно внимательными

13:40, 10 декабря 2023
10 декабря из-за тумана видимость в Киеве может составлять 200-500 метров.
Киев накрыл туман: водителей и пешеходов предостерегают быть особенно внимательными
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В Киеве 10 декабря ухудшилась погода - город накрыл туман, - сообщает пресс-служба КГГА. По прогнозам синоптиков, видимость в городе может составлять 200-500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям управлять транспортными средствами в тумане, следуя следующим советам:

  • Снизить скорость движения.
  • Включить противотуманные фары вместе с ближним светом, если они есть в автомобиле.
  • Сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями.
  • В случае остановки включить аварийную световую сигнализацию.
  • Избегать резких маневров на дороге.

Также призывают пешеходов быть особенно внимательными, особенно в темное время суток и во время тумана, одевать светоотражающие элементы, такие как фликеры, для облегчения их заметности для водителей.

Синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков, но местами может возникнуть гололедица. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги и улицы города противогололедными средствами, а также выполняют уборку снега с мостов, спусков и подъемов.

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