Киев накрыл туман: водителей и пешеходов предостерегают быть особенно внимательными

10 декабря из-за тумана видимость в Киеве может составлять 200-500 метров.

В Киеве 10 декабря ухудшилась погода - город накрыл туман, - сообщает пресс-служба КГГА. По прогнозам синоптиков, видимость в городе может составлять 200-500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям управлять транспортными средствами в тумане, следуя следующим советам:

Снизить скорость движения.

Включить противотуманные фары вместе с ближним светом, если они есть в автомобиле.

Сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями.

В случае остановки включить аварийную световую сигнализацию.

Избегать резких маневров на дороге.

Также призывают пешеходов быть особенно внимательными, особенно в темное время суток и во время тумана, одевать светоотражающие элементы, такие как фликеры, для облегчения их заметности для водителей.

Синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков, но местами может возникнуть гололедица. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги и улицы города противогололедными средствами, а также выполняют уборку снега с мостов, спусков и подъемов.

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