НКРЭКУ утвердила рост тарифов на передачу электроэнергии в 2024 году

С 1 января 2024 года тариф на передачу электроэнергии увеличится на 9%.

Источник фото: ukrinform

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила рост тарифов на услуги по передаче электроэнергии Национальной энергетической компанией "Укрэнерго", с 1 января 2024 года, - сообщает Укринформ со ссылкой на НКРЭКУ.

Согласно сообщению, расходы на осуществление ПСО (публичного сервисного обязательства) и обеспечение роста объемов производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу на 2024 год оценены на уровне 16,2 млн гривен.

Согласно решению, тариф на передачу электроэнергии увеличится на 9% с 1 января 2024 года, до уровня 528,57 гривен за один мегаватт-час (МВт-час). Кроме этого, тариф на диспетчерское управление также вырастет на 9,5% до 104,57 гривен за МВт-ч.

Также, решено повысить отдельный льготный тариф на передачу для предприятий, которые занимаются "зеленой" электрометаллургией, на 74%. Этот тариф вырастет с уровня 209,42 гривен за МВт-ч до 364,70 гривен за МВт-ч с 1 января 2024 года.

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