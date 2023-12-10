НКРЭКУ утвердила рост тарифов на передачу электроэнергии в 2024 году

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Отказался пройти проверку на опьянение с помощью «Драгера», но не от прохождения медосмотра, – суд отменил наложение штрафа

Сотрудники полиции предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, однако у водителя возникло сомнение относительно беспристрастности полицейских, поэтому он отказался от прохождения осмотра на месте и настаивал на прохождении осмотра в медицинском учреждении: что решил суд.

БП ВС по делу Александра Тупицкого разъяснила, что означает обязанность органов государственной власти действовать только на основании и способом, предусмотренным Конституцией и законами

Большая Палата Верховного Суда по делу экс-председателя КСУ Александра Тупицкого растолковала обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

  1. В Украине

НКРЭКУ утвердила рост тарифов на передачу электроэнергии в 2024 году

13:31, 10 декабря 2023
С 1 января 2024 года тариф на передачу электроэнергии увеличится на 9%.
НКРЭКУ утвердила рост тарифов на передачу электроэнергии в 2024 году
Источник фото: ukrinform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила рост тарифов на услуги по передаче электроэнергии Национальной энергетической компанией "Укрэнерго", с 1 января 2024 года, - сообщает Укринформ со ссылкой на НКРЭКУ.

Согласно сообщению, расходы на осуществление ПСО (публичного сервисного обязательства) и обеспечение роста объемов производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу на 2024 год оценены на уровне 16,2 млн гривен.

Согласно решению, тариф на передачу электроэнергии увеличится на 9% с 1 января 2024 года, до уровня 528,57 гривен за один мегаватт-час (МВт-час). Кроме этого, тариф на диспетчерское управление также вырастет на 9,5% до 104,57 гривен за МВт-ч.

Также, решено повысить отдельный льготный тариф на передачу для предприятий, которые занимаются "зеленой" электрометаллургией, на 74%. Этот тариф вырастет с уровня 209,42 гривен за МВт-ч до 364,70 гривен за МВт-ч с 1 января 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики