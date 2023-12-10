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  1. Суд инфо

Судья КСУ Галина Юровская рассказала о допустимых ограничениях конституционных прав в условиях военного положения

15:38, 10 декабря 2023
Также во время лекции судья объяснила о правах, которые не могут быть ограничены в условиях военного или чрезвычайного положения.
Судья КСУ Галина Юровская рассказала о допустимых ограничениях конституционных прав в условиях военного положения
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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела лекцию на тему соблюдения фундаментальных прав во время преодоления кризисов. К ней также присоединился судья КСУ Виктор Городовенко.

Лекцию провели накануне Дня прав человека, который ежегодно во всем мире отмечают 10 декабря.

Під час лекції Галина Юровська розповіла про становлення і розвиток прав та свобод людини, починаючи з давніх часів і до сьогодення. Зокрема, лекторка говорила про ідеї природної рівності людей та волі всіх людей, які були висловлені мислителями-софістами, зміст політичної свободи в поглядах Шарля Монтеск’є.

Увагу суддя зосередила на широкому діапазоні прав людини, що проголошені у таких документах:

  • Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року;
  • Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права;
  • Міжнародному пакті про громадянські і політичні права;
  • Європейській конвенції з прав людини та протоколах до неї, які гарантують додержання прав на освіту, свободу пересування, вибір місця проживання тощо.

Крім того, прослухавши лекцію, слухачі довідаються про:

  • окремі позиції Європейського суду з прав людини щодо захисту прав людини на життя, освіту, гідність;
  • права, що гарантовані Конституцією України;
  • права, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану;
  • дотримання конституційних прав і свобод під час протидії пандемії та в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Доповідачка зазначила, що Конституційний Суд України розглядав питання допустимості обмежень певних конституційних прав в умовах пандемії. У Рішенні № 10-р/2020 Суд наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, установлених Конституцією України. Таке обмеження може визначати лише закон – акт, ухвалений Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; установлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.

Також суддя розповіла про рішення Конституційного Суду України, які мають важливе суспільне значення для України під час дії воєнного стану, зокрема це  рішення у справах про посилений соціальний захист військовослужбовців, щодо повної назви релігійних організацій, та закцентувала на допустимих обмеженнях конституційних прав в умовах воєнного стану.

Під час лекції суддя Віктор Городовенко, який є Представником України в Консультативній раді європейських суддів при Комітеті міністрів Ради Європи (КРЄС) поінформував про нещодавнє пленарне засідання КРЄС, на якому було ухвалено Висновок № 26 (2023) стосовно використання новітніх технологій у судовій системі. Більш детально про зміст цього висновку слухачі дізнаються в наступних лекціях.

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