Угорські перевізники вийдуть на демонстрацію, проте блокади кордону не буде, — ДПСУ

За інформацією речника Державної прикордонної служби України ДПСУ Андрія Демченка, угорські перевізники не планують блокувати кордон між Україною та Угорщиною під час своєї демонстрації, запланованої на понеділок на пропускному пункті «Загонь-Чоп». Про це він заявив під час телевізійного марафону.
За його словами, прикордонники отримали підтвердження від угорської сторони, що перевізники не мають наміру заблокувати українсько-угорський кордон. Замість цього, вони планують провести лише демонстрацію, не перешкоджаючи руху вантажівок через кордон.
Раніше Асоціація угорських автоперевізників оголосила про проведення демонстрації на прикордонному пункті пропуску «Загонь — Чоп» з понеділка, 11 грудня.
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