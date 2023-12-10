Угорські перевізники вийдуть на демонстрацію, проте блокади кордону не буде, — ДПСУ

Угорська сторона повідомила, що попри демонстрацію угорських перевізників, рух вантажівок через кордон не перешкоджатиметься.

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За інформацією речника Державної прикордонної служби України ДПСУ Андрія Демченка, угорські перевізники не планують блокувати кордон між Україною та Угорщиною під час своєї демонстрації, запланованої на понеділок на пропускному пункті «Загонь-Чоп». Про це він заявив під час телевізійного марафону.

За його словами, прикордонники отримали підтвердження від угорської сторони, що перевізники не мають наміру заблокувати українсько-угорський кордон. Замість цього, вони планують провести лише демонстрацію, не перешкоджаючи руху вантажівок через кордон.

Раніше Асоціація угорських автоперевізників оголосила про проведення демонстрації на прикордонному пункті пропуску «Загонь — Чоп» з понеділка, 11 грудня.

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